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FETÖ okullarının 3'te 2'si eridi

Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Maarif Vakfı'nın çalışmalarıyla, FETÖ'ye bağlı yurt dışında faaliyet gösteren okulları birer birer devralıyor. Şimdiye kadar FETÖ iltisaklı 200 eğitim kurumunu devir alan Maarif Vakfı, bu yıl FETÖ ile mücadelede yeni bir çalışma başlatıyor. Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün kurumun 2019 stratejisini SABAH'a açıkladı
 17 Mayıs 2019 08:35
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FETÖ okullarının 3'te 2'si eridi

TÜRKÇE İÇİN TARİHİ ADIM: FETÖ'nün yıllarca istismar ettiği dilimiz 'Türkçe' için tarihi bir adımı hayata geçiriyoruz. Artık Türkçe yurtdışında müfredatla resmi dil olarak öğretilecek. Avrupa dil standartları seviyesinde eğitim vereceğiz. Şu anda 35 ülkedeki okullarımızda pilot olarak uyguluyoruz.

KÜRESEL MARKA: Maarif Vakfı olarak temel felsefemiz iyi insanlar yetiştirmek. Bunu yaparken de herhangi bir gizli ajanda tutmuyoruz. Dünyaya kendimizi çok iyi anlattık. Küresel anlamdaki eğitim networklarının bir parçası haline geldik. Eğitim deyince Türkiye merkezli olarak artık Maarif Vakfı akıllara gelmektedir.

BÜYÜK BAŞARI: Cibuti'deki okulumuz ülkenin en iyi anaokulu, Çad'daki okulumuz ülkenin en iyi lisesi seçildi. Mali'den Senegal'e kadar okullarımızın ulusal sınavlardaki başarısı çok yüksek. Yeni devir almamıza rağmen Pakistan'daki okullar, velilerce en çok tercih edilen okul oldu. Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk'taki okullarımız ülkelerdeki pek çok bilimsel sınavlarda ilk üçte.

YENİLERİ YOLDA: İlk yılımızda Afrika bazlı çalışmalar yaptık, FETÖ ve onların iltisaklı olduğu okulları vakfımıza kazandırmada önemli başarılar elde ettik, güçlerini kırdık. İkinci yılımızda; yakın coğrafyamıza odaklandık, kendi okullarımızı açtık. Balkanlarda 5 ülkede okulumuz var, buna 2 ülke daha ekleyeceğiz. Gürcistan, Kuzey Irak'a kadar birçok bölgede yeni okullar yolda.

97 ÜLKEDE FETÖ TRAFİĞİ: FETÖ'nün yurtdışındaki eğitim network'unun Türkiye'ye kazandırılması ve millileştirilmesi için 97 ülke ile sürdürdüğümüz bir temas trafiği var. Her hafta dünyanın birçok yerine heyetler gönderiyoruz, devir ve bu yapıyı anlatıyoruz. Yoğunlaşıp, güçlü oldukları ülkelerde özel çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Balkanlar ve Orta Asya'da olumlu gelişmeler var. Kırgızistan ve Arnavutluk'ta yakın zamanda kendi okullarımızı açıyoruz, devir için takipteyiz.

3'TE 2'Sİ ERİDİ: İkna ettiğimiz ülkeler bu yapının okullarını bize transfer ediyor. 200 okulun transferini yaptık, 38 ülke ile de devir için protokol imzaladık. Devir etmeyen ülkeler ise ya tamamen kapatıyor ya da kendi eğitim sistemine katıp, millileştiriyor. Batı dışındaki ülkelerde FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının 3'te 2'si gücünü yitirdi, oralarda faaliyetleri söndü diyebiliriz.

AVRUPA'DA YENİ PROJE: Türk diasporasının yoğun olduğu ülkelerde yeni bir proje başlatıyoruz; Maarif kafe ve etüt merkezleri. Buralarda örgün eğitim kurumları açmak yerine okul sonrası merkezler açacağız. Almanya, Avusturya gibi ülkeler başta Avrupa'da hem Türk vatandaşlarımızın kimliğini koruyacak hem de FETÖ ile mücadelede önemli bir eğitim diplomasisi yürüteceğiz. Birol Akgün

Tülay Canbolat
Sabah
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