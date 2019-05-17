Adana'da FETÖ operasyonunda 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı
|17 Mayıs 2019 09:06
|Yazdır
Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki gün önce düzenlenen operasyonda firari 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.
Şüphelilerden bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurdukları iddia edildi.
Zanlılardan 15'i emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılanlardan 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için 15 Mayıs'ta Adana, Gaziantep, Van, İzmir, Şırnak ve Bayburt'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında infaz koruma memuru, özel okul öğretmeni, meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, polis ve pasif görevde astsubayların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Ek gösterge tüm kamu çalışanlarını kapsayıcı olmalıdır'
17 Mayıs 2019 10:16
|Antalya'da 4 FETÖ'cü hücre evinde yakalandı
17 Mayıs 2019 10:09
|'Devlete tek kuruş harcatmadan 10 gümrük kapısını yeniledik'
17 Mayıs 2019 09:39
|Bursa'da FETÖ'den 25'i muvazzaf 49 askere gözaltı
17 Mayıs 2019 09:04
|Ordu'daki heyelanda 22 bina ve 1 cami yıkıldı
16 Mayıs 2019 22:26
|Bakan Pakdemirli Rize'de çay fabrikalarını gezdi
16 Mayıs 2019 22:21
|Türkiye'nin asırlık eğitim yuvası: Konya Lisesi
16 Mayıs 2019 21:08
|'Evangelistler, Armageddon savaşının hazırlığını yapıyor'
16 Mayıs 2019 12:23
|Hırsızlık hükümlüsü yine hırsızlıktan yakalandı
16 Mayıs 2019 12:10
|Telegram'ın kurucusu: WhatsApp hiçbir zaman güvenli değildi
16 Mayıs 2019 11:59