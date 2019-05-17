Antalya'da 4 FETÖ'cü hücre evinde yakalandı
|17 Mayıs 2019 10:09
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 4 kişi örgütün hücre evinde yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde üst düzey faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlenen firari kişilerin yakalanması, hücre evi olarak kullanılan adreslerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yapıldı.
Dört ayrı hücre evine düzenlenen operasyonda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama emri bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Hücre evlerinde yapılan aramalarda bin 823 dolar, 5 bin 220 lira ve 9 cep telefonu, 8 taşınabilir bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 4 harici hard disk, 8 sim kart, 3 adet tablet, bir taşınabilir modem, polis tanıtma kartı ile doküman ele geçirildi.
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