Eskişehir'deki FETÖ davalarında 4 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi
|17 Mayıs 2019 11:49
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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, örgütün sözde "lise ve üniversite öğrenci sorumlusu" oldukları iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Esra Ayvaz ve Saadet Keskin ile avukatları hazır bulundu.
Suçlamaları reddederek beraat talebinde bulunan sanıklardan Saadet Keskin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, Esra Ayvaz ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.
Aynı mahkemedeki başka bir davada ise tutuksuz sanık Halil Gülmen'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, ayrıca bir sanığın beraatine hükmedildi.
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