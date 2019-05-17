Karabük'te 2 muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen bir kişiye gözaltı
|17 Mayıs 2019 11:49
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem TSK yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, örgütün sözde sorumlularınca Karabük'teki ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı ardışık olarak arandığı tespit edilen 2 muvazzaf asker ve askeri okuldan daha önce ilişiği kesilen bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ankara, İstanbul ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında halen aktif görevde bulunan yüzbaşı G.K. ve astsubay N.M. ile askeri okuldan daha önce ilişiği kesilen E.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Karabük Adliyesine getirildi.
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