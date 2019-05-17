Kastamonu'daki 2 FETÖ sanığından birine 1 yıl 6 ay hapis
|17 Mayıs 2019 12:06
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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 2 sanıktan biri hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Alparslan A. ile Bünyamin D. katıldı.
Alparslan A, savunmasında, 2003 yılından itibaren kapatılan Bank Asyanın kredi kartını kullandığını söyledi.
Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen Alparslan A, "Devletimin yanındayım. Türk milletinin karşısında olan bir yapıya destek vermem mümkün değildir. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Bünyamin D. ise daha önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.
Bünyamin D'ye 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, Alparslan A'nın ise beraatine hükmetti.
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