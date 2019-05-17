Kara Harp Okulu davasında tutukluluğa devam kararı
FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutukluların mevcut durumunun devamına hükmetti
|17 Mayıs 2019 12:53
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla tarafların avukatları hazır bulundu.
Sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara karara yönelik duruşma savcısının mütalaası ile sanıklar ve avukatlarının talebini dinledi.
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu tüm sanıkların tahliye talebini reddederek mevcut durumlarının devamına hükmetti.
Davanın görülmesine 12 Haziran Çarşamba günü devam edilecek.
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