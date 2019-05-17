Adana'daki bylock kullanıcısı sanığa hapis istemi
|17 Mayıs 2019 14:31
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkam A. ile avukatı katıldı.
Savunması alınan sanık Erkam A, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia etti.
2010 yılında yapılan KPSS'de kimseden soru almadığını öne süren sanık Erkam A, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2010 yılında yapılan KPSS sorularına sınavdan önce eriştiğine ilişkin deliller, örgütün mahrem yapılanmasında yer alarak himmet topladığına dair tanık beyanları ve kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin tespitler dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Erkam A'nın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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