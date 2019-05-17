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Balıkesir'de FETÖ davasında 29 sanığa hapis cezası

Örgüte ait kapatılan bir derneğin üyelerinin yargılandığı davada, 20 sanığa 2 yıl 1 ay ila 14 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi
 17 Mayıs 2019 14:53
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Balıkesir'de FETÖ davasında 29 sanığa hapis cezası

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 29 sanıktan 20'si, 2 yıl 1 ay ila 14 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan A.E, S.N.Y. ve V.D. ile taraf avukatları katıldı.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan 8'ine 10 yıl ila 14 yıl 7 ay, 9'una 6 yıl 3 ay ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Üç sanığa, 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesi de karara bağlandı.

Diğer sanıklardan 3'ünün beraatine hükmeden heyet, başka soruşturmalardan tutuklu veya firari durumdaki 6 sanığın dosyasının ise ayrılmasını kararlaştırdı.

Balıkesir'de FETÖ'ye ait kapatılan "Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği" adına usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağlandığı iddiasıyla Mayıs 2016 operasyon düzenlemişti. Gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 29 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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