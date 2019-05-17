Eski yarbay Alkan'ın FETÖ'den yargılandığı davada gizli tanık dinlenecek
|17 Mayıs 2019 16:15
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Kanun hükmünde kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan'ın silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.
Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Alkan ile avukatları katıldı. Alkan'ın yakınları, duruşmayı izleyicilere ayrılan bölümden takip etti.
Mahkeme heyeti, önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren belgelere ilişkin bilgi verdikten sonra emekli kurmay albaylar Güven Şaban ve Aziz Yılmaz'ı tanık olarak dinledi.
Değerlendirme komisyonunda bulunduklarını bildiren her iki tanık, Alkan'ın TSK'den ihracına ilişkin süreci anlatıp, sanığın FETÖ üyesi olduğuna ilişkin bilgilerinin bulunmadığını söyledi.
Tanıkların ardından söz alan sanık avukatı, müvekkiline yönelik suçlamaların gizli tanık Abdullah'ın beyanına dayandığını, fakat gizli tanığın mahkemeye gelip müvekkiliyle yüzleşerek bildiklerini anlatmaktan kaçındığını öne sürdü.
Gizli tanığın ifadelerinin somut bilgi yerine zanna dayandığını savunan avukat, mahkemeden gizli tanık Abdullah'ı dinlemekten vazgeçip bir an önce kararını vermesini talep etti.
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, gizli tanık Abdullah'ın bir sonraki celse Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenmesine karar verdi.
Bunun üzerine sanık Mehmet Alkan, mahkeme heyetine, "Buraya gelip ne anlatacak? 3 ay geçmiş getirememişsiniz. Daha neyi bekliyorsunuz? Verin mahkumiyeti." diyerek tepki gösterdi. Alkan, kendisinin sanık değil mağdur olduğunu öne sürdü.
Alkan'ın sözlerini tutanağa geçen Mahkeme Başkanı, "Mahkemeye sesinizi yükseltemezsiniz." diyerek sanığı uyardı.
Yakınlarının Alkan'ın kardeşi Ali Alkan'ın şehit olduğunu ifade etmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Kardeşini değil sanığı yargılıyoruz. Kardeşine Allah rahmet etsin." dedi.
Sanık yakınları, Alkan'ın "Ben sanık değil, mağdurum." sözünün de tutanağa geçmesini istedi.
Dava 13 Haziran'a bırakıldı.
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