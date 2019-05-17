Cezalı köprü geçişleri affedilecek
|17 Mayıs 2019 17:11
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk." dedi.
Muş, Meclise sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı.
Bazı alanlarda değişiklik öngören kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Teklifte, toplumda beklenti oluşturan belli başlı önemli konular var. Milletimizin ihtiyaç duyduğu bazı alanlarda düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.
Teklifle "İstanbul Galata Üniversitesi" adında yeni bir üniversite kurulacağını anlatan Muş, kanun teklifinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu personelinin disiplin hükümlerine ilişkin değişiklik öngören maddenin de yer alacağını bildirdi.
Kömür madenciliğine ilişkin bir destek mekanizması olduğunu hatırlatan Muş, "Teklifle, fiyat düştükçe bu destek mekanizması artacak. Bu destek mekanizması, fiyatların yüksekliğine göre otomatik bir şekilde sağlanacak desteği ayarlayacak. Uluslararası ya da Türkiye'deki piyasalarda kömür fiyatlarının düşüşüne bağlı olarak destek oranımız artacak." ifadelerini kullandı.
Hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını teklif ettiklerini belirten Muş, şunları söyledi:
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affını da öngören teklifi TBMM Başkanlığına sunduk. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan geçişlerde, oradaki uygulamalardan kaynaklı hatalardan dolayı sürücülerin yaptığı geçişlerden kaynaklanan cezalar vardı. O cezaların da affına yönelik bir düzenlememiz teklifimiz içinde bulunmaktadır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan hatalı geçişlerin, kanun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla affedilmesini teklif ediyoruz."
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