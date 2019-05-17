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Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 2 astsubay tutuklandı

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı
 17 Mayıs 2019 17:15
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Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 2 astsubay tutuklandı

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eş zamanlı operasyonda yakalanan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, aralıklarla adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan açığa alınan 2 astsubay tutuklandı, 2 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf, 1'i açığa alınan, 1'i de emekli 4 astsubay, 4 eski askeri öğrenci ve 1 "mahrem abi" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 11 kişiden 7'sinin etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Bu arada, bir firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, 14 Mayıs'ta aralarında muvazzafların da bulunduğu 3 üsteğmen, 6 astsubay ile 4 eski askeri öğrenci ve bir "mahrem abi" olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
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