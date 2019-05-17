Bahçeli, Samsundaki kutlamalara katılacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100. yıldönümü münasebetiyle Samsun Valiliğince gönderilen davete bugün Samsun Valisi Osman Kaymak'ı arayarak katılacağını söyledi
|17 Mayıs 2019 17:33
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Samsun'da düzenlenecek törenlere katılacak.
Edinilen bilgiye göre, Bahçeli, Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törenlere davet edildi.
Bahçeli, bugün Vali Kaymak'ı arayarak, davete katılacağını söyledi.
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