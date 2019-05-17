Akar: FETÖ ile mücadele bitti denilemez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malatya Erhaç 7'nci Ana Jet Üssü Komutanlığı'nı ziyaret etti. (1)

"(FETÖ ile mücadele) Bu mücadele bitti denilemez. Yeni bilgiler, yeni belgeler çıktıkça, yeni veriler deliller ortaya çıktıkça TSK, Türk yargısı bu mücadelesini sürdürmeye devam edecek"

"(Fırat'ın doğusundan YPG/PKK unsurlarının çıkarılması) Biz başından beri söylediğimiz nedir? Ülkemizin güneyinde tehdit ve tehlike teşkil edecek herhangi bir şekilde bir terörist koridora müsaade etmeyeceğimizi, bir terörist oluşuma müsaade etmeyeceğimizi defalarca söyledik, söylemeye devam ediyoruz"

"(S-400 ve F-35 krizi) Hepimizin bilmesi gereken husus, Türkiye Cumhuriyeti Devleti F-35 projesinin bir ortağı. 9 ortağı var. Bunlardan bieri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz ortağız. Bugüne kadar aksaksız ve eksiksiz bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. Bugüne kadar 1,2 milyar dolar para ödedik, ortaklığımızın gereği olarak"

"F-35 projesinin anlaşmasında sözleşmesinde eğer ortaklardan biri, mesela Türkiye S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır, böyle bir madde yok"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.

"S-400 NATO sistemlerinden tamamen bağımsız olacak. Eğer NATO sistemleriyle entegre milli sistemlerimiz varsa onunla dahi entegre etmeyeceğiz. Tamamem bağımsız olacak"

"Eğer aynı şartlarda aynı ilkeler çerçevesinde Amerikalılar da bize Patriot verirlerse onu da alabileceğimizi söyledik. Bu konuda bize Mart ayında yeni bir teklif gönderdi Amerikalılar. Onu da bizim ilgili kurumlarımız değerlendiriyor, inceliyor"

Bakan Akar: "Gerek S-400 gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse onları, eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz"