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İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava ertelendi

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 5'i tutuklu 145 sanığın yargılanmasına devam edildi
 17 Mayıs 2019 19:04
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İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava ertelendi

20. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanık F.A.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldığı duruşmada, tutuksuz sanık Emrah B. hakkında verdiği ifadede sanık ve kendisinin ardışık telefon arama listesinde görüldüğünü bu nedenle haklarında kovuşturma yürütüldüğünü belirterek, ardışık aramadaki süresinin 3 saniye görüldüğünü ifade etti.

Sanık Emrah B. ise ardışık aramadaki süresinin 38 saniye görüldüğünü, böyle bir aramanın ikisi için de geçerli olmadığını, aramadığını ve aranmadığını savundu.

Tanık Y.B. de tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldığı duruşmada tutuksuz sanık Emrah B. hakkında verdiği ifadede haklarında mahrem imamlarca ardışık şekilde arandıkları tespiti bulunduğunu belirterek, "Önce ben birkaç saniye sonra da Emrah aranmış. Aynı koğuşta kaldık. Öncesinde tanımam." dedi.

Sanık Emrah B. tanık ile aynı koğuşta kalmalarından dolayı tanıştıklarını belirterek aramaların kendisinde görünmediğini ileri sürdü.

Tanık İ.G. kendisinin ve Emrah B'nin sabit hatlardan arandığı gerekçesiyle haklarında kovuşturma yürütüldüğünü belirterek, hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ardışık arama listesinden Emrah B'nin ismini öğrendiğini önceden tanımadığını iddia etti.

Sanık Emrah B. de bu şahısların hiçbirisini tanımadığını, operasyon ve tutuklamalarla bilgisi olduğunu savundu.

Mahkeme Başkanının tutuksuz sanık Fatih Ü. hakkındaki dijital verilerde "color note" isimli uygulamanın tespit edildiğini bildirmesi üzerine sanık Fatih Ü, "Google play'den ücretsiz indirilen bir programdır. 2 milyonun üzerinde indirme var. Basit bir not defteri uygulamasıdır. Whatsapp gibi bir uygulamadır. Hakkımda verilen raporda da 'Fetöcülerin kullandığı programın uzantısı farklı, Fatih Ü'nün ki farklıdır' denilmiştir." yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanının tutuksuz sanık Murat D'nin telefonunda darbe girişimi akşamına ilişkin bir ses kaydı tespit edildiğini ve kayıtta sanığın "Seyre çıktık, haberleri alamıyoruz, darbe falan diyorlar. Tüm filo kalkıyoruz. Hakkınızı helal edin" sözlerini sorması üzerine sanık Murat D, "İçinde bulunduğum panik durumu, hiçbir şeyden haberimizin olmayışı." dedi.

Mahkeme Başkanının "Seyre çıkarken darbe kalkışması deniliyor. Tüm Deniz Kuvvetlerinin seyre çıktığını söylüyorsun. Darbe kalkışması olduğunu öğrenmiş durumdasın" sözleri üzerine sanık Murat D. "İlk olarak söylemek istediğim 'sanki birşey var, apar topar bir durum var, hakkınız helal edin' şeklindeydi. 'Suriye'ye gidiyoruz' diyen de vardı. Doğrudan bilgim yoktur." dedi.

İddia makamı tutuklu sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ilgili yerlere yazı yazılmasına, bir kısım sanıkların Bank Asya hareketlerine ilişkin bilirkişi raporu alınması yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, gelmeyen yazı cevaplarının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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