Kayseri'de 21'i muvazzaf 31 şüpheli gözaltına alındı
|18 Mayıs 2019 10:23
|Yazdır
FETÖ'nün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 31 kişi için yakalama çalışması başlatıldı. Operasyonda şimdiye kadar 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 57 askeri personelin ardışık olarak arandıkları ve bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek şüpheliler hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda, bu şahıslardan 26'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, haklarında işlem yapılamayan 21'si muvazzaf, 7'si ilgili KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve 3'ü emekli ve ihraç olmak üzere toplam 31 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde Kayseri, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda şimdiye kadar 15 kişinin gözaltına alındığı, diğer firari şahıslara yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PKK operasyonunda 1 komiser yrd. şehit 2 polis yaralı
18 Mayıs 2019 09:09
|FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulunda 2'nci cinsel taciz iddiası
18 Mayıs 2019 08:10
|Kars'ta terör suçundan aranan kişi yakalandı
17 Mayıs 2019 21:42
|Darbe sanığı generalden 'Ankara'nın turistlik haritası' savunması
17 Mayıs 2019 20:30
|Akıncı Üssü davasına sanık savunmaları ile devam edildi
17 Mayıs 2019 20:10
|Hakkari'de 9 PKK'lı öldürüldü, cephanelik ele geçirildi
17 Mayıs 2019 19:53
|Eski HDP Belediye Başkanı Yikit adli kontrolle serbest
17 Mayıs 2019 19:40
|Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası pazartesi devam edecek
17 Mayıs 2019 19:31
|Düzce'deki FETÖ davasında 2 sanığa beraat
17 Mayıs 2019 19:07
|İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava ertelendi
17 Mayıs 2019 19:04