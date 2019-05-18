Hücre evinde yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı, eşi serbest
|18 Mayıs 2019 10:40
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan ve örgütün Kahramanmaraş'ın sözde "bölge imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Osman L. ve eşi Gonca L'nin, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreste saklandıklarını tespit etti.
Ekipler, çifti, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Kahramanmaraş'ın sözde "bölge imamı" olduğu iddia edilen Osman L. ile eşi Gonca L'nin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman L. tutuklandı, eşi Gonca L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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