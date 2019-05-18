İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Eylül'de 9. sınıftan başlamak üzere seçilecek yeni dersleri de açıkladı
|18 Mayıs 2019 13:27
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün liselerdeki yeni modeli açıkladı. Bakan Selçuk'un açıklamasına göre ders sayısı 9. sınıfta 8'e, 10 ve 11. sınıfta 9'a, 12. sınıfta 7'ye düşürülüyor.
Bakan Selçuk'un açıklamasında, 2020 Eylül ayından itibaren 9. Sınıftan başlayarak uygulanmak üzere seçilebilecek derslerde yer aldı.
İşte Bakan Selçuk'un konuşması sırasında yayımlanan slaytlar:
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