Karabük'te gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi adli kontrolle serbest
|18 Mayıs 2019 14:06
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Karabük merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Örgütün mahrem TSK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen yüzbaşı G.K. ve astsubay N.M. ile askeri okuldan ilişiği kesilen E.Y, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkartıldı.
Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem TSK yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, örgütün sözde sorumlularınca Karabük'teki ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı ardışık arandığı tespit edilen 2 muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen bir şüpheli, Karabük merkezli Ankara, İstanbul ve Erzincan'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
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