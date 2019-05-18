'İsminiz FETÖ'ye karıştı' diyerek 150 bin lira dolandırdı
|18 Mayıs 2019 22:48
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Kocaeli ve Sakarya'da telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması bahanesiyle 2 kişinin 150 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Kocaeli ve Sakarya'da telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, "İsminiz FETÖ olaylarına karıştı" diyerek 2 kişiyi dolandırdı.
Dolandırıldığını anlayan mağdurların durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetçilerin beyanları ile MOBESE görüntülerinden buluşma noktalarında para ve ziynet eşyasını alan zanlının kimliğini tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Karamürsel ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, A.K'yi (24) gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada dolandırılan kişilerden birine ait kimlik belgesi ele geçirildi, Gölcük ilçesinden çalınan kasa ise A.K'nin evine yakın noktadaki metruk binada bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
A.K'nin, Sakarya'da yaşayan müştekinin 3 Mayıs'ta Karamürsel'e getirdiği 90 bin lirayı, 14 Mayıs'ta İzmit'te yaşayan müştekinin 60 bin lirasını dolandırıcılık yöntemiyle aldığı ve 16 Mayıs'ta Gölcük ilçesindeki evden içinde 50 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldığı öne sürüldü.
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