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Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu

Eskişehir'de silahlı 3 şüpheli, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini rehin aldıktan sonra evdeki kasayı soyup kaçtı. Polis, şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.
 19 Mayıs 2019 04:18
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Sarar Giyim'in sahibi ve eşi, rehin alındıktan sonra soyuldu

Eskişehir'de silahlı 3 şüpheli, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini rehin aldıktan sonra evdeki kasayı soyup kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki Sarar Şirketler Grubuna ait tekstil fabrikasının içindeki konutlarına gelen silahlı 3 kişi, Sarar çiftini el ve ayaklarını bağlayıp darbetti.

Bu sırada kasada bulunan ziynet eşyalarının yanı sıra çok sayıda dövizi alan 3 şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı
Anadolu Ajansı
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