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Kars'ta arazi kavgası: 4 ölü, 7 yaralı

Sarıkamış ilçesinde arazi yüzünden çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
 19 Mayıs 2019 17:31
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Kars'ta arazi kavgası: 4 ölü, 7 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıkamış ilçesine bağlı Çayyazı köyünde, Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden silahlı kavga çıktı.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Sarıkamış ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Anadolu Ajansı
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