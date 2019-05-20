Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı
|20 Mayıs 2019 10:18
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Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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