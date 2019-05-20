Konya'da askeri mahrem operasyonunda 23 gözaltı
|20 Mayıs 2019 10:32
|Yazdır
Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 13'ü muvazzaf asker 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.Yakalama kararı çıkarılanlar arasında eski Türk Yıldızları filo komutanı kurmay yarbay pilot Ş.Ç'nin de bulunduğu öğrenildi.Harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
20 Mayıs 2019 11:50
|FETÖ'nün mahrem yapılanmasının iletişim modeli
20 Mayıs 2019 11:12
|Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile örgüte ait yerler imha edildi
20 Mayıs 2019 10:20
|Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
20 Mayıs 2019 10:18
|Dışişleri'nde FETÖ'nün sınav yolsuzluğu: 249 gözaltı
20 Mayıs 2019 09:26
|Karlov davasındaki FETÖ'cü avukat deşifre oldu
20 Mayıs 2019 08:50
|FETÖ'ye eleman kazandıran bir kişi Adana'da yakalandı
20 Mayıs 2019 08:43
|PKK'dan çöküş itirafı
20 Mayıs 2019 08:35
|Şehit komiser yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
19 Mayıs 2019 14:20
|PKK'nın yer altına kurduğu marketi andıran depo ele geçirildi
19 Mayıs 2019 13:51