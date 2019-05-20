FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|20 Mayıs 2019 11:50
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski hakim 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Muhammet Akif Erol katılmazken avukatları hazır bulundu.
Sanık avukatları Erol'un suçsuz olduğunu, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, diğer sanıkların ByLock yazışmalarında isminin geçtiğini ve örgütün internet sitelerine giriş yaptığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Erol'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
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