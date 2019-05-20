FETÖ sanığı istihbaratçı binbaşıya beraat
|20 Mayıs 2019 14:23
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Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü görevine vekalet ettiği dönemde, ankesörlü telefon ve sabit hatlardan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile görüştüğü iddiasıyla yargılanan binbaşının beraatine karar verildi.
Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık H.İ.K. ve avukatı katıldı.
Duruşmada ilk önce esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı sanığın örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık H.İ.K. ise mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ/PDY üyesi olmadığını savundu.
Örgütün sohbet toplantılarına katılmadığını öne süren H.İ.K, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben örgütün 'mahrem imamlarıyla' ankesörlü ve büfe telefonlarından görüşmedim. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti de "delil yetersizliği" gerekçesiyle sanık H.İ.K'nin beraatine karar verdi.
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