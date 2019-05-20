FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında hapis istemi
|20 Mayıs 2019 15:07
|Yazdır
Tutuklu Murat K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Murat K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, şüphelinin, örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda bulunduğu ve FETÖ/PDY içerisinde en son "bölge imamı" olarak görev yaptığı belirtildi.
Şüphelinin FETÖ'nün Adana il yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem yapılan kişilerle toplantı amaçlı konakladığı anlatılan iddianamede, şüphelinin örgütsel faaliyet kapsamında yurt dışına çıktığı bilgisine de yer verildi.
İddianamede, sanığın, örgüt hiyerarşisi içerisinde mevcut görevinin devam ettiğinin anlaşılması ve FETÖ içerisindeki konumu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.
Murat K. ise iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
20 Mayıs 2019 15:08
|FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı
20 Mayıs 2019 14:33
|FETÖ sanığı istihbaratçı binbaşıya beraat
20 Mayıs 2019 14:23
|17-18-19-20 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
20 Mayıs 2019 13:55
|'Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı'
20 Mayıs 2019 13:42
|FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
20 Mayıs 2019 11:50
|FETÖ'nün mahrem yapılanmasının iletişim modeli
20 Mayıs 2019 11:12
|Konya'da askeri mahrem operasyonunda 23 gözaltı
20 Mayıs 2019 10:32
|Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile örgüte ait yerler imha edildi
20 Mayıs 2019 10:20
|Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
20 Mayıs 2019 10:18