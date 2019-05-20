FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|20 Mayıs 2019 15:08
|Yazdır
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ethem Say katılmazken, avukatı hazır bulundu.
Sanığın avukatı Say'ın suçsuz olduğunu, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısını bulunmadığını ifade ederek, beraatini istedi.
Duruşma savcısı sanığın ByLock kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin ifade edildiği "A5 kategorisinde" yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Say'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında hapis istemi
20 Mayıs 2019 15:07
|FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı
20 Mayıs 2019 14:33
|FETÖ sanığı istihbaratçı binbaşıya beraat
20 Mayıs 2019 14:23
|17-18-19-20 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
20 Mayıs 2019 13:55
|'Akın Öztürk korgeneral dahi olamazdı'
20 Mayıs 2019 13:42
|FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
20 Mayıs 2019 11:50
|FETÖ'nün mahrem yapılanmasının iletişim modeli
20 Mayıs 2019 11:12
|Konya'da askeri mahrem operasyonunda 23 gözaltı
20 Mayıs 2019 10:32
|Irak'ın kuzeyine hava harekatı ile örgüte ait yerler imha edildi
20 Mayıs 2019 10:20
|Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
20 Mayıs 2019 10:18