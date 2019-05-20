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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 20 Mayıs 2019 15:08
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FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ethem Say katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Sanığın avukatı Say'ın suçsuz olduğunu, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısını bulunmadığını ifade ederek, beraatini istedi.

Duruşma savcısı sanığın ByLock kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekilerin ifade edildiği "A5 kategorisinde" yer aldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Say'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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