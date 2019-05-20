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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi

15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi
 20 Mayıs 2019 17:36
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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına başlandı.

Söz alan bazı tutuklu sanıklar, tüm suçlamaları reddederek, emir komuta zinciri kapsamında kendilerine verilen emirleri uyguladıklarını, darbe girişimine karşı olay gecesi bir şey bilmediklerini, tedbir amacıyla Atatürk Havalimanı'na gittiklerini iddia etti.

Sanıklar, telefonların kapatılmasının söylenmesi üzerine telefonlarını kapattıklarını, güvenlik amacıyla havalimanına gittiklerini, pasaport kontrolünde durduklarını, bunun da görüntülerde sabit olduğunu, herhangi bir polisle tartışma yaşamadıklarını, polislere durumu sorduklarını, polislerin de durumu bilmediklerini söylediğini savundu.

Neyin ne olduğunu anlamadıklarını ifade eden bazı sanıklar, polislerin kendilerine yanlış yaptıklarını söylediğini, daha sonrasında silahlarını bıraktıklarını, başlarındaki rütbelinin emirlerine uyduklarını, kendilerini bu duruma düşürenlerden şikayetçi olduklarını, kendi istekleriyle bir şey yapmadıklarını, silah almadıklarını, kimseye silah doğrultmadıklarını ve suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Sanıklar, takdirin mahkemenin olduğunu söyleyerek, beraatlerini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

- Mütalaadan

Eski kurmay albaylar Barbaros Akça, Ömer Korkut ve Mustafa Kol, eski Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Albay Yusuf Özdemir ile eski binbaşılar İsa Öztürk ve Yusuf Yenihayat'ın da aralarında olduğu 150 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, 5 sanık için ise bu suçla ilgili kasten hareket etmediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesini istedi.

Eski başçavuş sanık Aslan Özkan'a "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası verilmesini isteyen savcılık, eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a da "kasten öldürme" suçundan müebbet, 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından otuz altışar yıldan altmışar yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mütalaada, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat'ın 8 kez "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 72 yıldan 120 yıla kadar hapisle cezalandırılası istendi.

Savcılık mütalaasında, yeterli ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle iki sanığın tüm suçlardan beraatini isterken, 50 sanığa ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan altışar yıldan üç yüz yedişer yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Mütalaada, 8 sanığın "ağırlaştırılmış yaralama" suçundan altışar yıla kadar, 15 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan on dörder yıla kadar, 18 sanığın "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya el koyma" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar, bazı sanıkların da "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçundan ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Anadolu Ajansı
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