'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı 24 kişi gözaltına alındı
|21 Mayıs 2019 07:35
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Aralarında öğretmen, avukat ve iş insanlarının yer aldığı 24 kişi arasında bir görsel sanat yönetmeninin de tutuklandığı ortaya çıktı. Erkenci kuş isimli dizinin ilk 13 bölümünde görsel sanat yönetmenliğini yaptığı öğrenilen Mehmet C. FETÖ üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Devrim TOSUNOĞLU
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