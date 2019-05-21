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'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı 24 kişi gözaltına alındı
 21 Mayıs 2019 07:35
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'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı

Aralarında öğretmen, avukat ve iş insanlarının yer aldığı 24 kişi arasında bir görsel sanat yönetmeninin de tutuklandığı ortaya çıktı. Erkenci kuş isimli dizinin ilk 13 bölümünde görsel sanat yönetmenliğini yaptığı öğrenilen Mehmet C. FETÖ üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devrim TOSUNOĞLU
Akşam
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