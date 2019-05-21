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Bakan'dan 'Dışişleri'nde FETÖ gözaltıları' hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığı personeli 249 şüphelinin gözaltı kararı için "Gözaltına alınan şüphelilerin yüzde 95'i bakanlığımızdan aynı gerekçeler, şüpheler ve bazı somut deliller neticesinde uzaklaştırılmış kişilerdir" dedi
 21 Mayıs 2019 09:21
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Bakan'dan 'Dışişleri'nde FETÖ gözaltıları' hakkında açıklama

Latin Amerika ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunmak için Meksika'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ve programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığına personel temini amacıyla düzenlenen sınavlarda örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle yapılan gözaltı kararları hakkında şunları söyledi:

"Bakanlığımıza giriş sınavlarında yapılan 2010 ve 2013 yılları arasındaki yolsuzluk ile ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bir soruşturması vardı. Bakanlığımıza da gerekli bilgiler verilmişti. Bilirkişi raporlarını hazırladıktan sonra yine Başsavcılığın vermiş olduğu karar neticesinde bazı şüpheliler göz altına alındı. Göz altına alınan bu şüphelilere baktığınız zaman bunların yüzde 95'i bakanlığımızdan aynı gerekçeler, şüpheler ve bazı somut deliller neticesinde uzaklaştırılmış kişilerdir. Bu da esasen bakanlığımızın geçmişte FETÖ'cüleri uzaklaştırırken ne kadar isabetli kararlar aldığını gösteriyor."

Diğer şüpheliler için ise haftalar öncesinde bakanlık ve Başsavcılık arasında gerçekleşen yakın iş birliği çerçevesinde tedbirler alındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bundan sonra yargı süreci devam edecek. FETÖ'cülerin kurumlarımızdan tamamen ve net bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Sayı olarak azaldık ama daha güçlendiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü içerde hain olduğu zaman güçlü bir bakanlık veya ülkeden bahsetmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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