Başkent'te mahrem yapı operasyonu: 140 gözaltı kararı
|21 Mayıs 2019 10:00
|Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i mahrem imam 41'i muvazzaf asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 129 asker ile bu kişlerden sorumlu 11 mahrem imam hakkından gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 17 yüzbaşı, 16 üsteğmen ve 4 teğmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 31 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 40 astsubay ve bunlardan sorumlu 11 mahrem imamın yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 41 askerin aktif görevde olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Irak'ın kuzeyine hava harekatı
21 Mayıs 2019 10:06
|İzmir'de Bylock operasyonu: 17 kişiye gözaltı kararı
21 Mayıs 2019 10:01
|Başkent'te 9 öğretmene FETÖ'den gözaltı
21 Mayıs 2019 09:44
|FETÖ'nün firari imamı herşeyi itiraf etti
21 Mayıs 2019 08:10
|S-400 yaptırımcısı senatörler FETÖ savunucusu çıktı
21 Mayıs 2019 07:50
|'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı
21 Mayıs 2019 07:35
|Darbe izleri silindi
21 Mayıs 2019 07:05
|Milletvekili'nin FETÖ üyesini üç yıl sakladığı iddiası
20 Mayıs 2019 22:16
|Gri kategoride aranan terörist teslim oldu
20 Mayıs 2019 20:51
|Gözaltı kararı verilen 249 kişden 111'i gözaltına alındı
20 Mayıs 2019 19:53