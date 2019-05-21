Eski yüzbaşıya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli eski yüzbaşı Emre Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı
|21 Mayıs 2019 10:50
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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Aslan ve avukatı katıldı.
Üzerine atılı suçlamayı reddeden sanık Emre Aslan, FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.
Örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden görüştüğü iddiasını da kabul etmeyen Aslan, BTK kayıtlarının hatalı olduğunu, görüştüğü bildirilen isimleri tanımadığını savundu.
Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.
Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanık Emre Aslan'ı 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.
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