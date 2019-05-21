1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İtirafçı astsubay: Keşke şehit olsaydım da bu yaftayı yemeseydim

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlıkta bulunduğu gerekçesiyle mahkemece 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası alan itirafçı astsubay, "Bu duruma düşmektense şehit olmayı tercih ederdim. Keşke şehit olsaydım da bu yaftayı yemeseydim" dedi
 21 Mayıs 2019 13:32
Yazdır
İtirafçı astsubay: Keşke şehit olsaydım da bu yaftayı yemeseydim

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık F.K. ile avukatı hazır bulundu.

İhraç astsubay F.K. hakkında TSK askeri mahrem yapılanmasında astsubay olduğu, mahrem imamı ile umuma açık bir yerde kontörlü ve ankesörlü telefonlardan aranarak örgütsel görüşme yaptığı, toplantılara katılmak için talimatlar doğrultusunda hareket ettiği iddiaları ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

Etkin pişmanlıkta bulunan ve tüm bildiklerini mahkemede anlatan 24 yaşındaki ihraç sağlık astsubay F.K. "Ardışık aramaları kabul ediyorum. Benim ibadet yapmaktan başka amacım yoktu, terörist değilim. Bu duruma düşmektense şehit olmayı tercih ederdim. Üniformamı kirletmedim. Son zamanlarda tüm sınır ötesi operasyonlara katıldım. Keşke şehit olsaydım da bu yaftayı yemeseydim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık F.K.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu gözeten mahkeme cezayı 5 süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
21 Mayıs 2019 14:12		 Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 gözaltı
21 Mayıs 2019 14:11
21 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
21 Mayıs 2019 14:01		 Eski Yargıtay üyesi Bekler'e FETÖ'den hapis
21 Mayıs 2019 14:00
Ayvalık'ta FETÖ operasyonunda 3 kişiye gözaltı
21 Mayıs 2019 13:54		 Eski Yargıtay üyesi Akarsu'ya FETÖ'den hapis cezası
21 Mayıs 2019 13:48
'Darbe planına karargahta katıldım'
21 Mayıs 2019 13:17		 Adana'daki terör örgütü PKK davasında 3 kişiye ceza
21 Mayıs 2019 13:10
Balıkesir'de 23 bylock kullanıcısına eş zamanlı operasyon
21 Mayıs 2019 13:07		 Aralarında muvazzaflarında olduğu 11 askere gözaltı
21 Mayıs 2019 13:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:24 - Lise sistemine 'uluslararası metodoloji' ile 'yerlilik ve millilik' damgası14:20 - Lise öğrencisi kendi otomobilini üretti14:13 - CNN Türk, İmamoğlu'nun sesini kesti mi?14:12 - HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı14:11 - Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 gözaltı14:03 - İl içine başvuracak öğretmeninin bilmesi gereken hususlar14:01 - 21 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar14:00 - Eski Yargıtay üyesi Bekler'e FETÖ'den hapis13:54 - Ayvalık'ta FETÖ operasyonunda 3 kişiye gözaltı13:50 - Bakan Selçuk'un ıslığına öğrencilerden klipli karşılık
13:48 - Eski Yargıtay üyesi Akarsu'ya FETÖ'den hapis cezası13:45 - Organize suç örgütü operasyonu: 5'i polis 21 gözaltı13:41 - Soylu'dan gençlere: Aklınızı şuna buna kiraya vermeyin13:36 - İstanbul'da yakalanan uyuşturucu miktarında büyük artış13:32 - İtirafçı astsubay: Keşke şehit olsaydım da bu yaftayı yemeseydim13:30 - Kanserle Mücadele Derneği kurup uyuşturucu satmışlar13:24 - 'Son 2 yılda mala karşı suçlarda ciddi iyileşmeler var'13:17 - 'Darbe planına karargahta katıldım'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS istatistikleri yayımlandı
Binlerce memura devlette kariyer fırsatı
Askerlik engel değil fırsat oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran tartışma
İl Müdür'ünün aracını durduran polise yargıdan iyi haber
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik gündemde
'Erkenci Kuş' dizi setinde ByLock'çu çıktı
Haluk Levent de, mülakatsız alım istedi
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarım yamalak 2
Sınavlarda iki şıkka indirip yanlışı tercih etmek 6
kısa entri yazamamak 3
İftarda dunyayi yiyip maden suyundan medet ummak 3
portakallı ördek 1
2018-2019 yılı şampiyonu Galatasaray 5
sabun kokusu 1
bahar alerjisi 2
stiletto ayakkabı 6
dudak bükmek 1
SON İLANLAR
Fethiye Polisevi Geçici İşçi Alım İlanı
MSB 42. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eskişehir Sarıcakaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 76 İşçi Alacak
Çankırı Germece Grub 1 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 3 İşçi Alacak
Bursa Bimtaş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çeştur İmar 3 İşçi Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam