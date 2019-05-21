Ayvalık'ta FETÖ operasyonunda 3 kişiye gözaltı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
|21 Mayıs 2019 13:54
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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü K.O.M Grup Amirliği görevlilerince yapılan araştırma ve çalışmalar sonucu, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen O.K., M.S. ve S.Y. adlı üç şüpheli sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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