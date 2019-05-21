FETÖ firarisi Aydın'da yakalandı
Muğla'da yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D, Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı
|21 Mayıs 2019 16:23
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Aydın'ın Didim ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında örgüt üyeliğinden 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D'nin adresine operasyon düzenledi.
N.D'nin gözaltına alındığı operasyonda adresteki dijital materyallere el konuldu.
N.D, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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