FETÖ firarisi hücre evinde yakalandı
Batman'da 3 yıldır aranan şüpheli, Adana'da saklandığı hücre evinde gözaltına alındı
|22 Mayıs 2019 10:28
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Batman'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Adana'da hücre evinde yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Serhat Ö'nün (39), Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki örgütün hücre evinde saklandığı tespit edildi.
Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenleyerek 3 yıldır aranan zanlıyı gözaltına aldı.
KHK ile kapatılan bir şirkette ortaklığının bulunduğu, örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen zanlı, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Batman'a gönderilecek.
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