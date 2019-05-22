Örgütün 'dua listesinde' bulunan sanığa 7 yıl 6 ay hapis
|22 Mayıs 2019 12:01
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "dua listesinde" yer alan ve kapatılan şirketinde bölge sorumlusu olan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve tutuksuz sanık Tayyar Demir'in katılmadığı duruşmada, avukatı hazır bulundu.
Sanık avukatı, Demir'in suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, sanığın iki telefon hattında ByLock kullandığını, kayyum atanan Kaynak Holding'de ele geçirilen hard diskte ortaya çıkan "dua listesinde" isminin yer aldığını, örgüte ait Cihan Medya Dağıtım AŞ'de bölge sorumlusu olduğunu ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Demir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
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