Samsun'da aranan FETÖ firarisi İstanbul'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu öne sürülen şüpheli, İstanbul'da yakalandı
|22 Mayıs 2019 12:21
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu öne sürülen şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
Örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu iddia edilen Yunus K. (36) İstanbul'da yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında gözaltına alındı.
Samsun'da yürütülen soruşturma kapsamında arandığı öğrenilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente getirildi.
Kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde matematik dersi verdiği öğrenilen Yunus K'nin, 5 ByLock kaydı tespit edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün sözde 'zümre başkanı' ve eşine hapis
22 Mayıs 2019 13:33
|Futbolda şike davasını onayan eski Yargıtay üyesine hapis
22 Mayıs 2019 13:22
|FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
22 Mayıs 2019 12:51
|Öcalan, ikinci kez avukatlarıyla görüşecek
22 Mayıs 2019 11:22
|FETÖ firarisi hücre evinde yakalandı
22 Mayıs 2019 10:28
|Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede
22 Mayıs 2019 10:27
|İstanbul'da terör operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
22 Mayıs 2019 10:00
|FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
22 Mayıs 2019 09:18
|Elazığ'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
22 Mayıs 2019 03:46
|Açığa alınan kaymakam FETÖ'den gözaltına alındı
21 Mayıs 2019 23:35