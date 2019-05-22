Kocaeli'de FETÖ'den 2 iş adamına 4 yıl ikişer ay hapis
|22 Mayıs 2019 12:42
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Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden yargılanan 2 iş adamı 4 yıl ikişer ay hapis cezasına mahkum edildi.
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.Ç. ve H.K. ile avukatları Ersayın Işık katıldı.
Geçen celse açıklanan esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapan Işık, müvekkillerin şirketlerindeki hisselerinin müsaderesi istense de bunun şartlarının oluşmadığını ileri sürdü.
Işık, daha önceki davada müvekkillerinin "terör örgütüne finans sağlama" suçlamasından beraat ettiğini belirterek, cumhuriyet savcısının müsadere talebinin reddedilmesini istedi.
Son sözleri sorulması üzerine sanık H.K, tamamen insani ve dini duygularla söz konusu yapının içinde bulunduğunu söyledi.
"O zamanlarda örgütün gerçek amacını bilmemiz mümkün değildi." diyen H.K, "Düşüncelerini bilmediğim için dini sohbetlerine katılmıştım. 2014'ten sonra hiçbir faaliyetlerine katılmadım." ifadelerini kullandı.
Sanık H.K, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların şirketlerindeki hisselerinin müsaderesine ilişkin talebi reddederek, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl ikişer ay hapis cezası verdi.
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