FETÖ sanığı iş adamına hapis cezası
|22 Mayıs 2019 15:21
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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansal destek sağladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş ve avukatları katıldı.
Duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek Ağbaş'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda, "8 dairesini FETÖ'ye bağışladığına ilişkin yapılan tespite katılmadığını" belirten Ağbaş, hayatı boyunca bir apartmanda 8 dairesinin olmadığını savunarak raporda buna benzer hataların olduğunu ileri sürdü.
Raporda, kapatılan Bank Asya'da 2014 ila 2016 yıllarında yüklü miktarda hesabının olduğuna dair tespite de katılmadığını söyleyen Ağbaş, bankacılık işlemlerini beğenmediği bu bankayla çalışmadığını hatta davalık olduğunu iddia ederek örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını beyan etti.
Aleyhine ifade veren bazı tanıkların daha önce kendi iş yerinde çalıştığını, aleyhine ifade vermesi için maaşlarının artırıldığını iddia eden Ağbaş, "40 aydır tutukluyum, 40 dakika bile üzülmedim çünkü suçsuzum. Bunlar paramla aleyhime ifade verdi. Söyledikleri gerçek dışıdır." dedi.
Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Ağbaş, beraat ve tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Ağbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
- Operasyon
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016'da FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyonda, ABD'den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikaslan, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikaslan tutuklanmış, 13 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmış, firari sanıklar M.Y. ve S.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Dosyası ayrılan Çelikaslan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mahkeme, 14 Aralık 2018'deki duruşmada ise Ağbaş'ın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.
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