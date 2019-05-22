FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması sürdü.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan bir kısım sanıklar, mütalaadaki ve iddianamede yer alan tüm suçlamalarını reddederek, havalimanına terör ihbarı üzerine güvenliği sağlamak için gittiklerini söyledi.

Sanıklar, rütbeli askerlerin emirlerini uyguladıklarını, kimseye ateş etmediklerini, telsizlerle haberleştiklerini ifade ederek, güvenlik için tüm tedbirleri aldıklarını, kontrollü bir şekilde havalimanında durduklarını, kuleye gideceklerinden haberleri olmadığını belirtti.

Aprona hayatları boyunca girmediklerini, kuleye vardıklarında güvenlik amacıyla bulunduklarını kaydeden bir kısım sanıklar, darbe girişiminden son ana kadar haberleri olmadığını, emir komuta zinciri kapsamında hareket ettiklerini, kimseye ateş etmediklerini, ateş edenlerin de havaya ateş ettiklerini dile getirdi.

Bir kısım sanık, kamera kayıtlarında darbe girişiminde bulunmadıklarının görüleceğini, rütbeli askerlerin emirleri kapsamında hareket ettiklerini, suçsuz olduklarını söyledi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde polise teslim olduklarını dile getiren sanıklar, silahlarını da polise teslim ettiklerini, koruma görevinden başka bir şey yapmadıklarını aktardı.

Duruşma, yarına ertelendi.