1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi
 22 Mayıs 2019 16:50
Yazdır
FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması sürdü.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunan bir kısım sanıklar, mütalaadaki ve iddianamede yer alan tüm suçlamalarını reddederek, havalimanına terör ihbarı üzerine güvenliği sağlamak için gittiklerini söyledi.

Sanıklar, rütbeli askerlerin emirlerini uyguladıklarını, kimseye ateş etmediklerini, telsizlerle haberleştiklerini ifade ederek, güvenlik için tüm tedbirleri aldıklarını, kontrollü bir şekilde havalimanında durduklarını, kuleye gideceklerinden haberleri olmadığını belirtti.

Aprona hayatları boyunca girmediklerini, kuleye vardıklarında güvenlik amacıyla bulunduklarını kaydeden bir kısım sanıklar, darbe girişiminden son ana kadar haberleri olmadığını, emir komuta zinciri kapsamında hareket ettiklerini, kimseye ateş etmediklerini, ateş edenlerin de havaya ateş ettiklerini dile getirdi.

Bir kısım sanık, kamera kayıtlarında darbe girişiminde bulunmadıklarının görüleceğini, rütbeli askerlerin emirleri kapsamında hareket ettiklerini, suçsuz olduklarını söyledi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde polise teslim olduklarını dile getiren sanıklar, silahlarını da polise teslim ettiklerini, koruma görevinden başka bir şey yapmadıklarını aktardı.

Duruşma, yarına ertelendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
22 Mayıs 2019 16:40		 Savcı Kiraz davasında istenen cezalar belli oldu
22 Mayıs 2019 16:13
Eski tabip yarbaya FETÖ'den hapis
22 Mayıs 2019 15:57		 FETÖ sanığı iş adamına hapis cezası
22 Mayıs 2019 15:21
DEAŞ'ın 'medya sorumlusu'na hapis cezası
22 Mayıs 2019 14:33		 22 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
22 Mayıs 2019 14:01
Reina saldırganının evinde parmak izi çıkan sanığa hapis
22 Mayıs 2019 13:57		 FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
22 Mayıs 2019 13:51
FETÖ'nün sözde 'zümre başkanı' ve eşine hapis
22 Mayıs 2019 13:33		 Futbolda şike davasını onayan eski Yargıtay üyesine hapis
22 Mayıs 2019 13:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:57 - Başkentte inşaat iskelesi yayaların üzerine çöktü16:50 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi16:46 - Google'sız Huawei'nin geleceği ne olacak?16:44 - Tunceli Belediyesi tabelayı değiştiriyor16:40 - Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama16:37 - Ordu Valiliği'nden 'radyasyon değerleri' açıklaması16:32 - Askerlik sistemi bayramdan önce yasalaşabilir mi?16:30 - Minare yapmaya parası yetmeyen cemaatin ilginç çözümü16:26 - Tatilde gözetleme cihazlarının kurbanı olmayın16:21 - 'Dur' ihtarına uymayan minibüse uyarı ateşi açılmasına soruşturma
16:17 - Koruma altındaki bitkiyi toplayan 5 kişiye rekor ceza16:15 - Nazilli Belediye Başkanı: Doğmamış çocuklar borçlandırılmış16:13 - Savcı Kiraz davasında istenen cezalar belli oldu16:10 - Kur'an-ı Kerim ve tasavvuf müziğinin balıkların büyümesine etkisi16:05 - Arılar ilçe merkezine girdi, esnaf kepenk kapattı16:01 - Belediyenin borcunu çarşı meydanına astı15:57 - Eski tabip yarbaya FETÖ'den hapis15:50 - 'Teknolojiyi kullanmanın ötesinde teknoloji üretmeliyiz'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Öğretmenlerin, yaramazlık yapan öğrencinin kulağını çekmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısa dönem askere 2 bin lira maaş
Mevcut askerler yeni askerlik sistemi ile terhis olabilir
Binali Yıldırım'dan af açıklaması
Hesabına yanlışlıkla gönderilen 1 kg altını iade etti
FETÖ'nün, 'ankesör'le iletişim kurduğu ikinci meslek grubu
Yeniçağ yazarının iddiası: İmamoğlu 5 puan farkla önde
Akşener'in iddiasını iki kurum da yalanladı
FETÖ operasyonunda Dişli'nin oğlu gözaltında, Baransu'nun kardeşi firari
Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
'Bakan onayı ile TSK'da 1567 personel ihraç edildi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sömestr tatili 1
portakallı ördek 1
Transformers 1
kadınları mutlu etmenin yolları 7
Oğuz Atay 1
x yazarları gördüğümüz başlık 1
susmak 3
20.05.2019 ekrem imamoğlu cnn türk canlı yayını 2
osmanlı tokadı 1
işine bisiklet ile giden takım elbiseli adam 1
SON İLANLAR
Türk Patent Kurumu iştiraki 20 mühendis alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
Niğde Aktaş Belediyesi 3 İşçi Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Başkanlığı Geçici 90 İşçi Alacak
Karaman Karacaoğlan Elektirik Üretim İnş 1 İşçi Alacak
Adana Feke Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam