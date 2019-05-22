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Akıncı Üssü davasına esasa ilişkin savunmalar alınıyor

FETÖ'nün hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi
 22 Mayıs 2019 17:33
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Akıncı Üssü davasına esasa ilişkin savunmalar alınıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişimin yaşandığı dönemde 143'üncü Filo'da kursiyer pilot teğmen olan Taner Doğan, savunmasında, o gün terörle mücadele harekatı olacağının söylendiğini, kendisine de saat 18.00 gibi filo önünde bekleme görevi verildiğini anlattı.

Doğan, burada 1-1,5 saat kadar bekledikten sonra gazinoya geçtiğini ve yorgun olduğu için sabaha kadar istirahat ettiğini ileri sürdü.

"Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben masumum" diyen Taner Doğan, FETÖ ile de bir bağı bulunmadığını iddia etti.

Doğan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Ertuğrul Dinçer de 141'inci Filo'da yarbay Hakan Karakuş'un terörle mücadele harekatı yapılacağını bildirdiğini ve bilgi güvenliği açısından telefonları topladığını söyledi.

O gece sadece terörle mücadele harekatına katılmak ve tecrübe kazanmak için üste bulunduğunu iddia eden Dinçer, üste kaldığı sürece darbeye dair bir duyum almadığını ve 16 Temmuz sabahına kadar bu girişimden habersiz olduğunu öne sürdü.

Ertuğrul Dinçer, bu süre boyunca darbeye ilişkin bir eylemi bulunmadığını, darbe olduğunu da sabah üsten çıkıp ailesinin evine giderken arabasının radyosundan öğrendiğini iddia etti.

İsnat edilen suçlamaları kabul etmeyen Dinçer, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

15 Temmuz'da 141'inci Filo'da görevli olan sanık eski kursiyer pilot Ertuğrul Cihat Sungur da suçlamaları reddederek, tahliyesini ve beraatını istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Anadolu Ajansı
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