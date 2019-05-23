Eski gol kralı futbolcu Zafer Biryol tahliye edildi
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında tutuklu yargılanan eski futbolcu Zafer Biryol'un adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
|23 Mayıs 2019 11:28
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