Kütahya'da FETÖ'nün yeni yapılanması içinde olan 9 kadına gözaltı
Operasyonda, örgütün yeniden yapılanması içinde olduğu iddia edilen 9 kadın şüpheli yakalandı
|23 Mayıs 2019 12:07
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Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün yeniden yapılanması içinde olduğu iddia edilen zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, üniversite öğrencileri S.K, K.E, S.D, E.U, Ş.Ç, D.K, S.Ç. ile H.A ve N.K. gözaltına alındı.
Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlılardan H.A. ve N.K, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.
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