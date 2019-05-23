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Adana'da ardışık aranan eski astsubaya hapis cezası

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 23 Mayıs 2019 12:25
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Adana'da ardışık aranan eski astsubaya hapis cezası

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Kılınç bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Sanık Kılınç savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütün mahrem imamlarıyla hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın örgütün ''mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Emre Kılınç'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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