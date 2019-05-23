Aranan FETÖ zanlısı Manisa'da hücre evinde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Manisa'da saklandığı hücre evinde yakalandı.
|23 Mayıs 2019 12:52
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Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Asayiş Büro ekipleri, Yılmazlar Mahallesi'nde FETÖ'nün hücre evi olarak kullandığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, ByLock kullanıcısı olan ve Uşak'ta süren bir soruşturma kapsamında aranan A.A. (25) gözaltına alındı.
Evdeki aramada bulunan dijital materyallere el konulurken şüpheli işlemlerinin ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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