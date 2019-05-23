FETÖ'nün sözde ''ilçe imamına'' 10 yıl hapis cezası
|23 Mayıs 2019 14:31
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "Tirebolu ilçe imamı" olduğu öne sürülen sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz Muhammed Fatih Kılıç katılmadı, sanığın avukatı salonda hazır bulundu.
Mahkemede ilk önce esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği, örgüt içerisinde "ev abiliği" ve en son "Tirebolu ilçe imamlığı" görevini yürüttüğünü aktardı.
Savcı, sanık Kılıç'ın örgüt elebaşının çağrısı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığı ve FETÖ'ye ait kurumlarda örgüt içi tayine tabi olacak şekilde çalıştığı dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanığın avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Kılıç'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.
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