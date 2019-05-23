Eskişehir'deki FETÖ davalarında 2 sanığa ceza
Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan iki sanığa hapis cezası verildi
|23 Mayıs 2019 14:33
|Yazdır
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan iki sanık hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgüte ait kapatılan okullarda görev yapan ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullanan tutuksuz sanık Arzu Ecevit ile avukatı katıldı.
Suçlamaları reddeden sanık, tespit edilen ByLock programını ise kendisinin yüklemediğini öne sürdü.
Mahkeme heyeti, Arzu Ecevit'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.
Aynı mahkemedeki başka bir davada ise tutuksuz sanık Müslüm Aktan, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Irak'ın kuzeyine hava harekatı
23 Mayıs 2019 15:32
|Sosyal medyadan terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı
23 Mayıs 2019 15:31
|Eski Danıştay üyesi Eğerci'ye hapis cezası
23 Mayıs 2019 15:11
|Eski kaymakam ve eşine FETÖ'den hapis cezası
23 Mayıs 2019 14:52
|Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa ceza
23 Mayıs 2019 14:38
|FETÖ'nün sözde ''ilçe imamına'' 10 yıl hapis cezası
23 Mayıs 2019 14:31
|23 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
23 Mayıs 2019 14:00
|Karabük'te FETÖ davasında 2 sanığa ceza
23 Mayıs 2019 13:47
|FETÖ'nün Şanlıurfa sözde il imamının tutukluluğuna devam
23 Mayıs 2019 13:25
|İtirafçı öğretmene 'pişmanlık' indirimi
23 Mayıs 2019 13:15