Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa ceza
"Terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 2'sine hapis cezası verildi, diğer sanıklar ise beraat etti
|23 Mayıs 2019 14:38
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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 6 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Şevki Demirel, Yasin Alperen Tataş, Bilal D, Mehmet K. ve Enes A. katıldı. Nurettin G. ise duruşmaya gelmedi.
Sanıklar, duruşmadaki savunmalarında, önceki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.
Demirel'i 6 yıl 3 ay, Tataş'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.
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